Bijna 10 procent minder vacatures in Vlaams-Brabant: "Maar de arbeidsmarkt blijft krap"

Het afgelopen jaar kreeg VDAB 9,9 procent minder vacaturemeldingen in Vlaams-Brabant binnen dan het jaar voordien. Toch blijft de arbeidsmarkt nog steeds krap. VDAB ziet bovendien een verschuiving in het type vacatures.

Uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding maakt cijfers bekend over het aantal vacatures dat de dienst het afgelopen jaar heeft binnengekregen. Tussen oktober 2024 en september 2025 heeft VDAB 33.764 vacatures ontvangen, een daling van zo'n 10 procent.

Het gaat om zogenaamde NECzU-opdrachten, dat zijn jobs binnen het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. “De voorbije twaalf maanden ontvingen we 9,9 procent minder vacatures van werkgevers", zegt Geert Pauwels, directeur van VDAB Brussel & Vlaams-Brabant. "Die terugval weerspiegelt de algemene conjunctuur, maar de arbeidsmarkt blijft krap: per openstaande vacature zijn er gemiddeld drie werkzoekenden beschikbaar."

"We zien wel een verschuiving in het type vacatures", zegt Pauwels. VDAB publiceert steeds vaker vacatures waar kennis van het Nederlands minder doorslaggevend is, zoals poetshulp of industrieel elektromecanicien. "Dat biedt nieuwe kansen voor wie nog geen sterke taalkennis heeft, maar wél wil werken”, besluit Pauwels.

