Brussels Airport lanceert proefproject met groene stroom voor honderd omwonenden

Inwoners uit Zaventem, Machelen, Steenokkerzeel en Kortenberg kunnen zich vanaf deze week via Bolt inschrijven om een jaar lang groene stroom van Brussels Airport Company te ontvangen. De eerste honderd gezinnen die dat doen, krijgen dan vanaf februari lokaal opgewekte groene stroom van de zonnepanelen op de luchthaven, en dat aan een interessanter tarief dan de marktprijs. Het gaat om een proefproject, om zo al op kleine schaal de praktische haalbaarheid van een dergelijk participatieproject tussen een luchthaven en haar omwonenden te testen.

Op de site van Brussels Airport wordt momenteel al zo’n 9.200 Megawattuur aan groene stroom geproduceerd via zonnepanelen. In 2024 kwam er in de cargozone al zo’n negen voetbalvelden aan zonnepanelen bij. De ambitie van de luchthaven is om tegen 2027 27 MWp, wat zo’n 24.000 Megawattuur per jaar oplevert, te realiseren. Dit past binnen de strategie van Brussels Airport Company om als luchthavenuitbater voor haar eigen activiteiten geen CO2-uitstoot meer te hebben (Net Zero Carbon) tegen 2030.