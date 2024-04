Colruyt mag geen vestiging van Okay onderbrengen in voormalige Smatch Galmaarden

In september vorig jaar nam Colruyt zo’n 60 supermarkten van de ketens Match en Smatch over van de groep Louis Delhaize. Daar hoorde ook een vestiging in Galmaarden bij. Colruyt wou daa een filiaal van OKay van maken. Maar daar steekt de Belgische Mededingingsautoriteit nu een stokje voor. Want die vreest voor het lokale marktaandeel, omdat de Halse warenhuisketen in de buurt al een OKay en SPAR-winkel heeft.

“De auditeur is van oordeel dat het voor de consumenten in deze regio beter zou zijn dat er in de toekomst effectieve concurrentie speelt tussen een nieuwe concurrent in de plaats van het verschuiven van omzet binnen de reeds zeer sterk vertegenwoordigde Colruyt Group. Door de nieuwe concurrent zouden de winkels ongetwijfeld het verlies in omzet proberen te vermijden, door sterker te concurreren. Dat is de dynamiek die wenselijk is voor consumenten,” klinkt het.

De winkel in Galmaarden is al enkele weken gesloten. Wat er met de zaak en het personeel zal gebeuren, is nog onduidelijk.