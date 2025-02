Colruyt wil Okay-winkels open op zondagvoormiddag: “Klanten willen flexibeler winkelen”

Wanneer de buurtwinkels van Okay effectief openen op zondag, zal later gecommuniceerd worden. “Het consumentengedrag is de afgelopen jaren grondig gewijzigd. Klanten willen flexibeler boodschappen doen en dit vooral elke dag van de week, ook op zondag. We zien dat dit een trend is die zich doorzet en de markt in die richting evolueert”, zegt Christophe Dehandschutter, directeur van Okay. “Klanten die op zondag boodschappen doen, zijn vooral op zoek naar brood, pistolets en verse producten voor die dag zelf of voor maandagochtend.”

Vandaag kondigt de Halse warenhuisketen aan bij werknemers en sociale partners. “De komende maanden gaan we in nauw overleg met alle partijen om dit verder uit te werken”, besluit Dehandschutter.