Dag op dag 28 jaar geleden viel doek over Renault Vilvoorde

27 februari 1997 was een zwarte dag in de sociale geschiedenis van Vilvoorde. Die donderdagmiddag, 28 jaar geleden, kondigde de Franse directie van autoconstructeur Renault de sluiting aan van de fabriek in Vilvoorde. De sluiting van Renault Vilvoorde is in heel wat opzichten een historische gebeurtenis. Met hun maandenlange strijd voor het maximum behoud van arbeidsplaatsen hebben de werknemers van Renault een stuk syndicale geschiedenis geschreven. “Uit hun strijd is de wet-Renault gekomen en de tewerstellingscellen, waarbij de werkgever verplicht wordt om mee te zoeken naar een nieuwe baan voor ontslagen werknemers”, zei Dennis Demeulemeester van de socialistische vakbond enkele jaren geleden in ons nieuws.

Het standbeeld ‘De Vuist’ van Rik Poot is een herinnering aan de sociale strijd van bijna drie decennia geleden. Begin dit jaar raakte bekend dat vastgoedbedrijf WDP de voormalige Renault-site in Vilvoorde koopt voor 100 miljoen euro. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in logisitiek, wil de komende tien jaar de site nieuw leven inblazen, met een staddistributiehub, maar ook kantoren, retail en maakindustrie. De stad Vilvoorde is positief over de plannen. Alle bedrijven die nu op de site gevestigd zijn zullen hun activiteiten kunnen blijven voortzetten.