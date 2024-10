De Sutter Naturally verkozen tot KMO van het Jaar in Vlaams-Brabant

Onze regio is toonaangevend als het op paardensport aankomt. Daar heeft De Sutter Naturally zeker een aandeel in. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en installeert naast paardenomheiningen ook weidepoorten, schuilstallen, residentiële poorten en andere houtoplossingen. De onderneming, met ondertussen 45 medewerkers, opent begin volgend jaar een gloednieuw kantoor met showroom en opslagruimte in Kampenhout, een verdere bevestiging van hun groeiambities. “Het is een prachtig voorbeeld van authentiek en ambitieus ondernemerschap, waar vakmanschap hand in hand gaat met innovatie”, klinkt het bij de jury. “Jeffrey De Sutter doorleeft alle aspecten van het ondernemerschap,” vult Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel aan. “Het is Vlaams-Brabantse kmo die internationaal staat aangeschreven.”

De titel van Beloftevolle KMO van het Jaar 2024 ging naar Eventpay uit Merchtem, een snelgroeiend bedrijf dat innovatieve betaaloplossingen biedt voor de evenementensector. “Eventpay is een prachtig voorbeeld van hoe ondernemers problemen aanpakken en transformeren in vernieuwende oplossingen,” vertelt Elke Tielemans. “Met een duidelijke doelgroep voor ogen, bieden ze niet alleen een organisatorische oplossing maar dragen ze ook bij aan het rijke verenigingsleven en de sterke eventsector die onze regio typeert.”