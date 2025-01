Demir wil verplichte taalcursus voor anderstalige werkzoekenden: “Kans om op eigen benen te staan”

Dit jaar staan er 251 knelpuntberoepen op de nieuwe knelpuntberoepenlijst van de VDAB, dat zijn er tien meer dan vorig jaar. Op de lijst opnieuw zware technische beroepen, maar ook politie-agenten, artsen, ziekenhuisapothekers en laboranten. Ook in onze regio is er al jaren een nijpend tekort aan dergelijke profielen. “En ik geef grif toe dat het wringt met de afkoelende economie, maar deze sectoren smeken om bekwaam werkvolk. Met de erkenning als knelpuntberoep zorgen we voor instroom, maar het is ook aan de werkgevers om zich in te spannen om de instromers op te leiden.”

In de strijd tegen de mismatch op de arbeidsmarkt, wil Demir nu een stapje verder gaan. “We gaan werkzoekenden die onvoldoende Nederlands kunnen, verplichten om een taalopleiding te volgen. Voor die mensen is dat een kans om op eigen benen te staan en zelfredzaam te zijn”, zegt Demir. “Concreet gaat het dan over een cursus spelling of grammatica, maar ook lessen om e-mails te schrijven of te telefoneren. Het aanbod is er, want de VDAB alleen al biedt zo'n 15 taalopleidingen Nederlands aan.”

Andere lespakketten focussen zich op de woordenschat die technische beroepen of verkopers nodig hebben. Ze kunnen uiteraard ook terecht in het volwassenenonderwijs. Demir wil ook het aanbod van de Syntra-opleidingen, VDAB en het volwassenonderwijs beter op elkaar afstemmen in functie van die knelpuntberoepen. “Door die overlap te schrappen, zal de Vlaamse overheid beter tegemoetkomen aan de behoeften op de arbeidsmarkt en knelpuntberoepen sneller wegwerken”, aldus Demir.