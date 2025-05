Voka-KvK Vlaams-Brabant waarschuwt: “Vlaams-Brabant heeft amper nog ruimte om te ondernemen”

Terwijl Vlaanderen tot 2050 elk jaar 259 hectare aan bijkomende bedrijfsgronden nodig heeft, is er vandaag slechts 531 hectare beschikbaar. Dat blijkt uit de nieuwe ruimtebehoefte van Voka. "Met de huidige behoeften zal dit aanbod binnen twee jaar helemaal zijn opgebruikt. Bovendien is het aanbod zeer ongelijk verspreid: meer dan de helft van die beschikbare bedrijfsgronden - 300 hectare - ligt in Limburg", aldus Voka.

Dit staat in contrast met het summiere aanbod in Vlaams-Brabant. Het aanbod onbebouwde bedrijventerreinen in die provincie bedraagt 63,33 hectare. Daarbij komt dat het aanbod ongelijk is verspreid: 90 procent van de snel te ontwikkelen bedrijfsgronden ligt in de Noordrand en West-Brabant. In het Hageland en Groot-Leuven is er amper nog snel te ontwikkelen bedrijfsgrond beschikbaar.

“Met amper 220 voetbalvelden snel te ontwikkelen bedrijfsgronden in de directe omgeving van de luchthaven van Zaventem en de haven van Antwerpen dreigt de toekomstige welvaart en tewerkstelling hier snel stil te vallen.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant.

"Beschikbaren perecelen klein en versnipperd"

Naast een beperkt aanbod, speelt volgens Voka in Vlaams-Brabant nog een ander groot probleem: de beschikbare percelen zijn klein en versnipperd. “Bijkomend probleem is dat de bestaande sites voor industriële ontwikkeling de voorbije jaren zijn verdwenen, zonder enige compensatie. Een mooi voorbeeld is de zone Meise-Westrode, waar de Vlaamse regering een jaar geleden 60 van de 80 hectare kocht om het als groene long te behouden.”

Naast de 63,33 hectare heeft Vlaams-Brabant nog 519 hectare percelen als industriezone ingekleurd. “Maar dit is theorie. Het overgrote deel van deze percelen is momenteel niet ontwikkelbaar omwille van juridische procedures, een moeilijke ontsluiting of ander ruimtegebruik. Voor elk van deze terreinen moet een analyse worden gemaakt, zodat we snel nieuwe bedrijfsterreinen kunnen creëren en onbenutte terreinen kunnen activeren”, aldus Kris Claes.

"Bouwshift uitstellen"

Voka-KvK Vlaams-Brabant pleit er ook voor om de bouwshift met tien jaar uit te stellen, tot 2050. “Economische groei en welvaart zijn enkel mogelijk in een gunstig vestigingsklimaat waar ondernemingen letterlijk meer ruimte krijgen. Laten we daar dan ook snel werk van maken”, klinkt het nog.