Desmeth over Makro-site: "Neuzen staan in dezelfde richting"

De Leeuwse burgemeester Jan Desmeth had al invulling van de voormalige Makro-site voor ogen. De gemeente wilde de site gedeeltelijk ontharden, plaats voorzien voor tewerkstelling en openbare diensten, klonk het in september, maar past dit in de plannen van LCV Real Estate en Colruyt Group?

Vorige week kondigden LCV Real Estate en de Halse supermarktgroep aan dat ze samen de sites zullen herontwikkelen. "Ik weet dat heel wat inwoners vragen: 'Als dat Colruyt is en Willy Naessens, gaat dan de Makro-site vol zwembaden gezet worden, loodsen en supermarkten van Colruyt?' Maar dat is niet het geval", zegt Desmeth, die ondertussen al met de herontwikkelaars rond de tafel zat.

Voor Desmeth was het gesprek een geruststelling. "We zien eerst een deel blauwgroene ontharding van de site, want die is helemaal verhard. Dan zien we een aantal publieke dienstverleningen en dan vooral ook hoogwaardige tewerkstelling: laboratoria of wetenschappelijk onderzoek", zegt Desmeth. "LCV Real Estate en Colruyt Group hebben ons toch gezegd dat ze ook in die richting willen meedenken. We gaan op dat pad verder gaan, wat niet wil zeggen dat er zijdelings niet één supermarkt kan komen of een paar woningen."

Volledige duidelijkheid kon Desmeth nog niet geven. "Er moet samen nog gewerkt worden aan het masterplan, maar de neuzen staan alvast in dezelfde richting," klinkt het.