Directie Audi Vorst zet 3.000 werknemers zonder loon thuis: "Welletjes geweest"

De fabriek van Audi Brussels in Vorst gaan vandaag niet open. De directie besloot gisterenavond om de kleine 3.000 werknemers zonder loon thuis te zetten. “Het is welletjes geweest,” klinkt het. Bij Audi Brussel woedt een sociaal conflict, omdat de fabriek dit najaar wellicht de deuren sluit. De werknemers gaan er al een paar weken niet meer aan de slag. Gisterenavond staken boze personeelsleden banden in brand aan de hoofdingang. Ook vanmorgen wordt geprotesteerd aan de Britse Tweedelegerlaan in Vorst.