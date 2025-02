Er is een regeerakkoord: Voka-KVK Vlaams-Brabant reageert voorzichtig positief: “Perspectief op noodzakelijke hervormingen”

"De hervormingsregering onder leiding van Bart De Wever komt geen dag te vroeg. De economie heeft nood aan een kapitein op het schip en aan een hervormingsgerichte koers. De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt dat de basis bevat voor noodzakelijke structurele hervormingen. The proof of the pudding is in the eating. Het zal zaak zijn deze hervormingen ook daadkrachtig om te zetten in beleid. We betreuren dat er ook nieuwe lasten op ondernemingen en ondernemers worden ingevoerd. Het slechte economisch klimaat biedt geen marge voor nieuwe lasten en belastingen", zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka-KvK Vlaams-Brabant.

Voka-KvK Vlaams-Brabant wil het nieuwe federale regeerakkoord grondig analyseren en zal later naar buiten komen met een meer gedetailleerde beoordeling van de hervormingen en van de maatregelen die een impact hebben op ondernemingen en ondernemers.

De goede richting

Voka-KvK Vlaams-Brabant ziet wel nu al heel wat hervormingen die de goede richting uitgaan op het vlak van activering, een flexibelere arbeidsmarkt, de betaalbaarheid van onze pensioenen, een loonlastenverlaging voor werkgevers en werknemers, de energiebevoorrading en een gerichte verlaging van de energiekosten. Ook de ambities om de regeldruk te verminderen, de fiscale rechtszekerheid te versterken en duurzame innovatieve investeringen aan te moedigen, worden positief onthaald.

Voka-KvK Vlaams-Brabant stelt vast dat de regering ook aandacht heeft voor onze industrie en de strategische verankering ervan. In deze onvoorspelbare geopolitieke omstandigheden is een krachtig industriebeleid op alle niveaus cruciaal, vinden ze bij de ondernemersorganisatie. Ook de thema’s veiligheid en defensie en de uitbouw van een defensie-industrie krijgen terecht veel aandacht.

Nieuwe lasten

Voka-KvK Vlaams-Brabant betreurt wel een aantal maatregelen die nieuwe lasten voor ondernemingen, ondernemers en investeerders creëren: de invoering van een nieuwe belasting op meerwaarden op financiële vaste activa die oploopt tot 10%, de verstrenging van het DBI-regime en de verhoogde bijdrage van werkgevers voor langdurig zieken.

“Meer dan ooit zullen we ondernemerschap nodig hebben als antwoord op maatschappelijke uitdagingen in een onstabiele en gefragmenteerde wereld. Wie risico neemt, onderneemt en investeert, moet aangemoedigd worden en niet afgeremd", zegt Kris Claes.