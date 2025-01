Geen gezamenlijk sociaal plan voor werknemers Audi Brussels, onderhandelingen met vakbonden mislukt

De onderhandelingen over een sociaal plan voor werknemers begonnen in november, maar de gesprekken verliepen erg moeizaam. De directie is er niet in geslaagd om een akkoord te vinden met de vakbonden. Nu die een achtste en laatste voorstel hebben afgewezen, gaat Audi Brussels vanaf eind deze maand werknemers individueel benaderen. De directie benadrukt dat het in totaal meer dan twee keer zoveel uitgeeft aan vergoedingen en premies dan het wettelijk verplicht is. Zo zouden de ontslagvergoedingen voor werknemers die meer dan 30 jaar in het bedrijf hebben gewerkt oplopen tot 400.000 euro bruto.

Eind februari sluit de fabriek in Vorst, zo'n 3.000 mensen verliezen hun baan. Er werken heel wat regiogenoten. Voka-KvK Vlaams-Brabant bevraagt daarom momenteel bedrijven in Vlaams-Brabant die op zoek zijn naar technische profielen, zoals mecaniciens, magazijniers en ingenieurs. “De medewerkers het juiste technische profiel voor heel wat andere bedrijven in Vlaams-Brabant. Door onze achterban te bevragen, willen we medewerkers van Audi snel aan een nieuwe job helpen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuur van Voka-KvK Vlaams-Brabant.