Geen vertrekkende vliegtuigen vanop Zaventem door grote actiedag

Met de actiedag protesteren de vakbonden in de bewakings-, horeca- en schoonmaaksector tegen de concurrentie tussen de Europese luchthavens. Door die zogenaamde ‘race tot he bottom’ vrezen ze dat hun arbeidsvoorwaarden alsmaar slechter zullen worden. De vakbonden betogen vandaag in Brussel. Ook op de luchthaven in Charleroi is er hinder. Brussels Airport Company vraagt om niet naar de luchthaven in Zaventem te komen vandaag.