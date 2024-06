Gosselin meet schade op na verwoestende brand: “Dankzij solidariteit op Brucargo kunnen we activiteiten voortzetten"”

De brand bij Gosselin op Brucargo rond 16 uur brak uit tijdens roofingwerken. “Onze overburen waarschuwden ons dat er een brand was ontstaan op het dak”, vertelt mede-eigenaar Dirk Vanhoutteghem. “Waarschijnlijk waren de arbeiders vertrokken en was er na het roofing branden iets blijven smeulen. Een van onze medewerkers ging zelfs nog snel naar boven en maakte een foto van de situatie. Gelukkig is hij er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. We vermoeden dat de ontploffing werd veroorzaakt door een van de gasflessen die op het dak stonden voor de roofingwerken, maar de brandweer doet nog onderzoek naar de exacte oorzaak.”

Ondanks de verwoesting van de loods blijven de activiteiten van Gosselin doorgaan. “We zijn sinds vrijdagmorgen alvast opnieuw administratief operationeel. Dankzij de steun van collega-bedrijven op de luchthaven kunnen we onze activiteiten gewoon voortzetten. We mogen gebruik maken van hun magazijnen voor de opslag en distributie van goederen. De solidariteit en collegialiteit is erg groot op Brucargo. Er wordt op een zeer goede manier met elkaar samengewerkt en in geval van nood helpen we mekaar uit de nood.”

De getroffen loods wordt binnenkort heropgebouwd, een taak die valt onder de verantwoordelijkheid van Brussels Airport Company. “We hebben vrijdagmiddag een afspraak met hen om te kijken hoe we verder gaan. Mogelijk wordt er een tijdelijke loods ter beschikking gesteld, of we zoeken naar een andere oplossing. Voor onze activiteiten is het cruciaal dat we dicht bij de luchthaven blijven”, aldus Vanhoutteghem.

Intussen wacht het bedrijf wel nog een puzzelwerk met de klanten van de getroffen goederen. “We zijn in contact met onze klanten om te bepalen welke goederen zijn getroffen en welke niet. Dit is een logistieke uitdaging gezien de aard van onze werkzaamheden op Brucargo, waar goederen continu in- en uitgaan”, besluit Vanhoutteghem.