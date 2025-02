Jongeren en werkzoekenden ervaren de zorgsector van dichtbij tijdens de Zorgsafari

Zorgberoepen staan hoog op de knelpuntberoepenlijst van VDAB voor 2025. In het arrondissement Halle-Vilvoorde werden de afgelopen 12 maanden meer dan 800 vacatures gemeld in de zorgsector. Hiervan waren 370 voor verpleegkundigen, 350 voor opvoeders/begeleiders en zo'n 250 voor zorgkundigen. "De vraag naar zorgpersoneel is groot en zal de komende jaren toenemen. Dit biedt veel kansen voor jongeren en werkzoekenden die overwegen een carrière in de zorg te starten", zegt Geert Pauwels, directeur VDAB Vlaams-Brabant en Brussel.

Tijdens de Zorgsafari maken de deelnemers kennis met verschillende zorgberoepen via praktijkgerichte workshops. Ze krijgen inzicht in de basis van bloedafname en wondzorg bij verpleegkunde, ervaren via een opvoedingsspel het belang van een stimulerende omgeving voor kinderen, en verkennen de veelzijdigheid van thuiszorg met het Zorgwiel. Ook beleven ze de zorgsector via VR-materiaal. Uit het Schoolverlatersrapport blijkt dat 6,5% van de afgestudeerden in het arrondissement Vilvoorde één jaar na hun afstuderen werkzoekend is. Jongeren die een opleiding in de zorg hebben afgerond, vonden doorgaans snel aansluiting op de arbeidsmarkt.

"Dit benadrukt hoe belangrijk het is om samen met partners in te zetten op initiatieven die deelnemers de juiste kansen bieden. De Zorgsafari biedt jongeren en werkzoekenden de kans om de zorgsector van dichtbij te verkennen, praktijkervaring op te doen en zich te oriënteren op de vele job- en opleidingsmogelijkheden in deze sector.” zegt Geert Pauwels, directeur VDAB Vlaams-Brabant en Brussel.