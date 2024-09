Met bijna 85.000 jobs blijft Brussels Airport sterke jobmotor: "We groeien opnieuw na pandemie"

Uit de studie blijkt dat de directe tewerkstelling gegroeid is sinds 2017 en dus ook herstelt na de pandemie, met bijna 30.000 directe werknemers bij 335 bedrijven eind 2022. Dit is een kwart meer dan in 2017. Daarnaast blijkt uit deze studie dat er zo’n 55.000 indirecte jobs zijn gelinkt aan de aanwezigheid van de luchthaven. “Dat bevestigt het belang van Brussels Airport als sterke jobmotor en tweede belangrijkste economische groeipool van België. Dit recordaantal jobs illustreert ook de wendbaarheid van de luchthavengemeenschap, die zich goed hersteld heeft na de covidpandemie en niet alleen de jobs heeft kunnen vrijwaren, maar ook weer groeit”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

De studie toont verder een stijging van het aantal werknemers uit alle drie de gewesten. 7 op de 10 werknemers komen uit Vlaanderen, het merendeel van hen uit Vlaams-Brabant. Toch is vooral de toename van werknemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opvallend. Uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt bijna 1 op de 5 werknemers oftewel voornamelijk uit Brussel, Schaarbeek, en Anderlecht. En nog opvallend, bijna 80% van de werknemers op de luchthaven heeft een voltijdse job.

“Dat weerlegt het beeld van de luchtvaart als een arbeidsmarkt met veel deeltijdse jobs en een hoog personeelsverloop”, zegt Isabelle Borli van Aviato. “Bedrijven op Brussels Airport zetten sterk in op personeelsretentie, waardoor de luchthaven een duurzame werkplek biedt met stabiliteit en langdurige werkgelegenheid. Met gemiddeld 400 openstaande vacatures blijven we ons richten op het verder uitbouwen van Brussels Airport als een aantrekkelijke en dynamische werkplek."