Sheraton Hotel Brussels Airport opnieuw open: "Nodige maatregelen voor brandveiligheid getroffen"

Het hotel moest op 23 augustus onverwacht dicht op bevel van de burgemeester van Zaventem, na een advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Tijdens operationele testen was gebleken dat een aantal brandbeveiligingssystemen niet voldeed aan de geldende normen. De sluiting werd ingevoerd als voorzorgsmaatregel, benadrukte Brussels Airport destijds. Het hotel, dat sinds 2018 het eigendom is van de luchthaven maar wordt uitgebaat door Marriott International, kende geen incidenten waarbij de veiligheid van gasten of personeel in gevaar kwam.

In afwachting van de heropening zorgde het hotel voor alternatieve oplossingen voor getroffen reizigers en hotelgasten. Ondertussen zijn de noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd en mag het Sheraton opnieuw gasten ontvangen.

Met zijn 294 kamers en zijn ligging pal naast de vertrekhal van Brussels Airport is het Sheraton Airport Hotel een van de uithangborden van de luchthaven, vooral voor internationale zakenreizigers.