Sheraton Airport Hotel
© Facebook Sheraton Airport Hotel

Sheraton Hotel Brussels Airport opnieuw open: "Nodige maatregelen voor brandveiligheid getroffen"

Het Sheraton Airport Hotel aan Brussels Airport heeft de deuren opnieuw geopend. Dat bevestigt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. “Sinds 30 augustus is het hotel weer operationeel. Er zijn na de sluiting de noodzakelijke maatregelen genomen voor de brandveiligheid”, aldus Chioua Lekhli.

Het hotel moest op 23 augustus onverwacht dicht op bevel van de burgemeester van Zaventem, na een advies van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Tijdens operationele testen was gebleken dat een aantal brandbeveiligingssystemen niet voldeed aan de geldende normen. De sluiting werd ingevoerd als voorzorgsmaatregel, benadrukte Brussels Airport destijds. Het hotel, dat sinds 2018 het eigendom is van de luchthaven maar wordt uitgebaat door Marriott International, kende geen incidenten waarbij de veiligheid van gasten of personeel in gevaar kwam.

In afwachting van de heropening zorgde het hotel voor alternatieve oplossingen voor getroffen reizigers en hotelgasten. Ondertussen zijn de noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd en mag het Sheraton opnieuw gasten ontvangen.

Met zijn 294 kamers en zijn ligging pal naast de vertrekhal van Brussels Airport is het Sheraton Airport Hotel een van de uithangborden van de luchthaven, vooral voor internationale zakenreizigers.

Meest bekeken

Justitie

Twee verdachten gevat na gevaarlijke achtervolging in centrum Asse

Sport

Lucas Coenen ziet kansen op wereldtitel slinken: “Ik moet leren agressiever te rijden”

maa 8 sep
Jeugd
Justitie

Stad Halle en politie wil GAS-boetes aan 14-jarigen kunnen opleggen: “Pas in laatste instantie, maar stok achter de deur is nodig”

vrij 5 sep
De Cora-vestigingen sluiten volgend jaar de deuren
Economie

Delhaize opent vestiging op Cora-site in Anderlecht: “Belangrijke mijlpaal in commerciële herontwikkeling”

maa 8 sep
De onderkant van het Viaduct van Vilvoorde
Mobiliteit
Economie
Vlaamse Rand

Binnenkijken in de werf van het Viaduct van Vilvoorde: "Eén van de meest complexe en langste bruggen van het land"

Meer nieuws uit de regio

Schepen Lukas Schillebeeckx Zaventem
Wonen
Groen

Zaventem zet in op natuur-inclusief bouwen: "Geloof in kruisbestuiving tussen bouwen en natuur"

Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Mobiliteit
Samenleving

Openbaar onderzoek naar groot infrastructuurproject Brussels Airport en eerste voorbereidende werken gestart

Economie

Voka hekelt torenhoge Brusselse taksen voor kantoren: “Beste reclame voor vertrek naar Vlaamse Rand”

vrij 5 sep
22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor
Jeugd

22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor: “Ook een moment om een hobby te ontdekken”

woe 3 sep
Justitie

Zaventemse politie vindt bijna 7.000 euro cash geld wanneer bestuurder boete wil betalen

din 2 sep