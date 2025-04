Site voormalige zeepfabriek in Lembeek wordt bedrijventerrein: “Inspelen op toenemende vraag”

De start van de bouwwerken voor het nieuwe bedrijventerrein, genaamd De Stokerij, staat gepland eind 2025. “De grootte van de units varieert tussen 106 vierkante meter en 390 vierkante meter en kunnen dienen als opslag, werkatelier, kantoren of zelfs als showroom”, zegt Sven Potvin van Antonissen. “Kopers kunnen de inrichting volledig afstemmen op hun noden en eventueel meerdere units samenvoegen. Met De Stokerij willen we inspelen op de toenemende vraag naar kwalitatief bedrijfsvastgoed. De centrale ligging maakt het een ideale plek voor diverse ondernemingen. We zien het als een kans om een levendige bedrijfsomgeving te creëren waar ondernemers kunnen groeien en samenwerken.”

De Stokerij is vlok bereikbaar met de wagen, vlakbij belangrijke verkeersaders. Voor voetgangers en fietsers komt er een nieuw pad van de site tot aan de Gieterijstraat. Zo kunnen zij vlot de verbinding maken naar het treinstation en het centrum van Lembeek. “Elke unit krijgt minimaal twee private parkeerplaatsen en er zullen ook drie overdekte fietsenstallingen voor in totaal 33 fietsen komen. Daarnaast wordt er een wachtzone voor vrachtwagens ingericht om het vrachtverkeer vlot te laten verlopen”, aldus Potvin. “De Stokerij zet in op een groene en energiezuinige werkomgeving. Zo is het bedrijvenpark volledig gasloos. De units zijn voorzien voor de installatie van zonnepanelen en warmtepompen.”

Er werd een brownfieldconvenant afgesloten met de stad Halle en de Vlaamse overheid om het vervuilde terrein te saneren en te herontwikkelen naar een duurzaam bedrijventerrein. De afbraakwerken zijn momenteel lopende en de saneringswerken worden weldra aangevat. De bouw van De Stokerij start eind 2025 en de oplevering van de units is gepland voor begin 2027.