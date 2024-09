Sites Makro Sint-Pieters-Leeuw en Machelen verkocht aan Oost-Vlaamse vastgoedgroep

Eind 2022 sloten de Makro-winkels in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen de deuren. Sindsdien liggen beide sites er verlaten bij. Alle sites in ons land zijn nu verkocht aan LCV Real Estate. De Oost-Vlaamse vastgoedgroep is deels in handen van de bekende ondernemer Willy Naessens, die de aankoop bevestigt aan Het Nieuwsblad. “We gaan op de zes sites projecten ontwikkelen voor onze klanten. Op de sites zullen winkels komen, en er is ook interesse van kmo’s”, klinkt het.

De vraag is of de plannen van LCV Real Estate die van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw niet dwarsbomen. Midden volgend jaar zou de gemeente normaal de knoop doorhakken over de weg die het met de site zou inslaan. “Het moet economisch realistisch zijn en ruimtelijk een gevoelige verbetering voor de hele buurt. Zo denken we er alvast aan om ongeveer twee hectare te vrijwaren om er een kwalitatief groen-blauwe zone aan te brengen. Een winkelcentrum zien we liever niet”, zei burgemeester Jan Desmeth vorig jaar nog over de Makro-site.