Mohamed ontwerpt affiche van Mariaprocessie in Halle: "Een hele eer"

De Mariaprocessie in een echt begrip in Halle. De processie vereert de Zwarte Madonna van Halle en trekt jaarlijks op pinksterzondag door de straten. Het ontwerp van de affiche is van de hand van Mohamed, die in het vijfe jaar Grafische Media zit. “Je krijgt de materialen van de leerkracht, Je kiest de foto die je zelf wil en begint die dan te bewerken naar je eigen smaak”, legt Mohamed aan. “Het definitieve ontwerp moet je aanvoelen, maar ik ben heel blij dat het mijne is gekozen. Het is een hele eer en een goede oefening als je een carrière wil uitbouwen in de grafische wereld.”

Met de wedstrijd wil de organisatie jongeren kennis laten met het Halse cultureel erfgoed. "Daarom engageerden we ook dit jaar 24 leerlingen van de school om een affiche te ontwerpen en te drukken", zegt Johan Vencken, die de Mariaprocessie regisseert. "Het werd nog even spannend, want vlak voor de paasvakantie brak er brand uit in de school in Blok S, waar ook de drukkerij gevestigd is. Maar gelukkig bleef de schade beperkt. Wij bouwen verder op de processie van vorig jaar, maar gaan bestaande onderdelen verfijnen en vernieuwen. Zo hebben we 40 nieuwe kostuums gemaakt voor het leger van Filips van Kleef."

Voor de eerste keer zal je de processie kunnen volgen via livestream. “Er zal ook dit jaar een praalwagen zijn die de schenking van de stadskeure uitbeelt, naar aanleiding van de 800ste verjaardag van de stad Halle.Maar ook de populaire groep van de 18 bisschoppen en ook de grauwzusters die de bedevaarders verzorgden keren terug”, weet regisseur Johan Vencken.