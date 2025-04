Record aantal kandidaat-inspecteurs voor Politieschool PIVO: “Gezamenlijke inspanningen lonen”

Eind 2020 sloegen de 23 Vlaams-Brabantse politiezones, de coördinatie en steundirecties (CSD’s),de afdelingen van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de federale afdeling van de gouverneur de handen in elkaar om meer personen warm te maken voor een job bij de politie.

“Dit project zorgde voor een positieve evolutie van het aantal kandidaten dat solliciteert voor een job bij de politie in Vlaams-Brabant. We zijn erin geslaagd om de tekorten in het kader van een groot aantal politiezones in onze provincie stilaan terug te dringen. In realiteit is dit nog niet altijd merkbaar omdat er nog heel wat operationele medewerkers op de schoolbanken klaargestoomd worden voor een job bij de politie, en bijgevolg pas binnen een jaar operationeel inzetbaar zijn”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Momenteel nemen 279 kandidaten deel aan een opleiding in de Politieschool. Dat is het hoogste aantal ooit.

Onderzoek naar oprichting politiebasisopleiding in Leuven

De verhoogde instroom aan aspiranten brengt ook uitdagingen mee voor de Politieschool. “We hechten veel belang aan een kwaliteitsvolle opleiding en passen onze infrastructuur en omkadering continu aan. Zo staat bijvoorbeeld de bouw van nieuwe oefeninfrastructuur op de planning”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het PIVO. “Daarnaast werd een werkgroep opgericht om de mogelijkheden te bekijken om een basisopleiding in het arrondissement Leuven op te richten.”