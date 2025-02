Sociaal plan bij Cisco in Machelen goedgekeurd, 124 banen verdwijnen

In november vorig jaar kondigde Cisco de herstructurering al aan, waar het de procedure-Renault voor collectief opstartte. Nu meldt de christelijke vakbond dat er een akkoord is over een sociaal plan. Zoals aangekondigd verdwijnen 124 banen, vooral op de Europese klantendienst in Machelen. Het is al de tweede ontslagronde op nog geen jaar tijd. In mei moesten al 25 werknemers vertrekken, net als het management. De vestiging in Machelen wordt sindsdien geleid vanuit Nederland.