Verenigde Naties looft Kringwinkel ViTeS voor duurzaam ondernemerschap: “Ongelofelijk trots”

Kringwinkel ViTeS, met kringloopwinkels in Asse, Dilbeek, Halle, Opwijk, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde, mag zich voortaan SDG Ambassador noemen. Het krijgt die erkenning van de Verenigde Naties voor hun duurzaam ondernemerschap, en dat als eerste maatwerkbedrijf in Vlaanderen.

Om SDG Ambassador te worden, volstond het voor ViTeS niet om enkel duurzaamheid te zijn in hun eigen bedrijfsvoering en het personeelsbeleid te verankeren, maar moest het ook leveranciers en klanten in het duurzaam verhaal meenemen. “Wij zijn ongelofelijk trots, maar dit is niet het eindpunt”, zegt Lieven Van der Stock, directeur van ViTeS. “De titel is het begin van een nieuwe versnelling waarbij wij samen met andere partners alles zullen doen om stappen vooruit te zetten naar een meer duurzame wereld.”

ViTeS kreeg de erkenning, het hoogst haalbare VN-certificaat, tijdens de 8ste Voka Dag Duurzaam Ondernemen in Technopolis in Mechelen. “Het is nog maar de tweede keer ooit dat een bedrijf uit onze regio die titel krijgt. Het feit dat het dit keer een maatwerkbedrijf is, is een zeer mooie bevestiging dat zij naast hun sociale doel, ook enorm innovatief én ondernemend zijn”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant.

