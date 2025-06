Voedingsbedrijf Puratos uit Groot-Bijgaarden is de Voka-Gangmaker van 2025

Puratos werd in 1919 opgericht en is aanwezig in 84 landen. Wereldwijd telt het bedrijf 11.000 medewerkers. Puratos maakt ingrediënten voor de bakkerij-, patisserie- en chocolade-industrie die de wereld rondgaan.

“Puratos heeft een eenhoorn in het logo, wat staat voor durf. Het bedrijf zet in op innovatie en ontwikkeling en investeert ook in lokale start-ups. Ze hebben maar liefst 93 innovatiecentra wereldwijd en 1.200 onderzoekers en technische adviseurs in dienst. Zijn impact vanuit Vlaams-Brabant op de wereldwijde voedingssector is dan ook enorm. Tijdens het jurymoment gaf ook zijn goed onderbouwde visie, innovatieve initiatieven en wereldwijde impact de doorslag ten opzichte van de andere kandidaten," licht Daniëlle Vanwesenbeeck, voorzitter van Voka-KvK Vlaams-Brabant toe.

Puratos is een familiebedrijf dat wereldwijd actief is. “Zowel op het vlak van duurzaamheid, als op het vlak van innovatie en internationaal ondernemen speelt deze onderneming een voortrekkersrol," weet gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant Kris Claes. "Dit zijn ook drie van de criteria om de provinciale Gangmakersprijs in ontvangst te kunnen nemen." Met de prijs wil Voka ondernemers aanmoedigen die een uitzonderlijke prestatie leveren op het vlak van ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid, creativiteit, samenwerking en durf.

In de voorrondes voor de Gangmaker van Vlaams-Brabant waren ook Harol, DHL Aviation en Longin Service genonimeerd.