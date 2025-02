Voka KvK Vlaams-Brabant over stakingen: "Onverantwoord nu onze bedrijven al onder druk staan"

“De actie van vandaag gaat al heel ver,” stelt gedelegeerd bestuurder van Voka KvK Vlaams-Brabant Kris Claes. Er is hinder bij het openbaar vervoer, op Brussels Airport in Zaventem vertrekken of landen geen vliegtuigen, sommige leerkrachten staken en ook bij de post kan er hinder zijn bij het bedelen van pakketjes. “Deze acties brengen onze economie tientallen miljoen euro schade toe,” stelt Voka. De organisatie roept op tot “realiteitszin” en vraagt de vakbonden de weg te kiezen van het sociaal overleg met de regering.

“Beste vakbonden: aanvaard de realiteit na maandenlange politieke onderhandelingen. Deze regering zit de komende jaren aan het roer en moet broodnodige hervormingen doorvoeren. Ga het gesprek aan in plaats van onze bedrijven te beschadigen. Het is nu er op of er onder om onze welvaart te waarborgen”, aldus Kris Claes.