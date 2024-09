Voka wil bedrijven met Cybersecurity Roadshow wapenen tegen cybercriminaliteit

Op een educatieve manier de gevaren leren kennen van cybersecurity, dat is het doel van Voka Kamer van Koophandel met de escape-truck. “Bedrijven kunnen in groepjes van acht personen deelnemen om hun cybersecurity awareness te verhogen. Door hen uit de context van hun bedrijf te halen, kunnen we ook andere cyberrrisico’s aan bod laten komen dan de zaken waar ze normaal gezien mee in aanraking komen,” weet Jessie Weytjes van Voka Vlaams-Brabant.

Zo maken de deelnemers onder andere kennis met de expertise van ethisch hacker Preben Ver Eecke. Want bij het scannen van een vervalste QR-code of het aansluiten van een malafide USB-stick kan het al fout gaan. “Cybercriminaliteit is een kat en muis spel. Er is slechts één zwakke schakel nodig en het kwaad is gebeurd. De grote zwakte van bedrijven is vaak te onwetendheid van hun werknemers en daar willen we vandaag iets aan doen.” Uit cijfers van het Belgische Centrum voor Cybersecurity blijkt dat één op de vier bedrijven in ons land al het slachtoffer was van cybercriminaliteit.