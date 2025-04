Voormalige medewerkers Audi Brussels uitgenodigd op grote jobbeurs in Anderlecht

In Anderlecht verzamelden vandaag 6.000 werkzoekenden voor de grootste jobbeurs in jaren in de hoofdstad. Zo'n 80 bedrijven, waarvan een dertigtal uit onze regio, speurden er naar nieuw talent. In de namiddag was iedereen welkom. In de voormiddag enkel ex-werknemers van de Audi-fabriek in Vorst die enkele maanden geleden de deuren sloot.