Wemmelaar Dieter Vranckx nieuwe voorzitter van Brussels Airlines

Dieter Vranckx is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van SN Airholding, de holdingmaatschappij van Brussels Airlines. Vranckx heeft een lange carrière in de luchtvaart. Tussen 2018 en 2021 was hij al aan de slag bij Brussels Airlines, als financieel directeur en later als topman. Hij loodste de maatschappij door de coronacrisis, maar saneerde ook zwaar. Onder zijn bewind verloren 4.000 mensen hun baan, ongeveer een kwart van alle personeelsleden. Door die snoeiharde maatregelen ziet de toekomst van Brussels Airlines er financieel wel veel rooskleuriger uit.

Sinds deze maand is hij commercieel directeur bij Lufthansa en treedt zo toe tot de directie van het luchtvaartbedrijf. Naast die topfunctie wordt hij nu ook voorzitter van Brussels Airlines. “Brussels Airlines is een belangrijk onderdeel van mijn carrière geweest en ik ben blij dat ik terug kan keren als bestuursvoorzitter. Het is prachtig om te zien hoe ver Brussels Airlines is gekomen en wat een spannende toekomst deze luchtvaartmaatschappij in het verschiet heeft”, klinkt het bij Dieter Vranckx.