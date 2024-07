Zomerkoopjes gaan van start: “Ze moeten tegenvallende verkoop dit voorjaar rechttrekken”

Het aanhoudende regenweer is voor heel wat winkeluitbaters de boosdoener voor een tegenvallende verkoop de voorbije maanden. Dat blijkt uit een rondvraag van Mode Unie en Unizo. “Koude temperaturen en regen zorgden ervoor dat consumenten minder zin hadden om nieuwe zomerkledij te kopen”, zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “De koopjes nu moeten voor een deel het slechte voorjaar rechttrekken. We zien dat consumenten ook echt gewacht hebben op het begin van de koopjesperiode om hun aankopen te doen.”

Gemiddeld verkochten zelfstandige modehandelaars 11 procent minder in vergelijking met vorig voorjaar. Daarnaast pasten meer handelaars koppelverkoop toe om de verkoop aan te zwengelen, maar startten ze daar later mee dan de voorbije jaren. “We hebben wel wat trager verkocht in vergelijking met de voorbije jaren”, zegt Daphne Ooms die in Grimbergen Evolve uitbaat. “Maar slecht weer betekent ook niet altijd een slechte verkoop. Mensen raken soms wat verveeld door de regen, en gaan dan misschien al sneller eens shoppen.”

Winkeliers geven aan dat er nog heel wat stock in de winkel hangt. Ze hopen dan ook heel wat van hun klanten te mogen verwelkomen de komende maand. “We starten eigenlijk altijd aan -50 procent”, zegt Daphne. “Er is nog heel wat leuks nog te vinden, maar het gaat snel. We merken gelukkig dat de mensen goesting hebben om te kopen.”