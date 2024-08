300 jaar oude en beschermde Zilverlinde Steenokkerzeel moet gekapt worden

De zilverlinde dateert wellicht van de tweede helft van de 18de eeuw. Met een stamomtrek van 4,31 meter en een hoogte van 22,5 meter is de boom vermoedelijk de hoogste, dikste en oudste zilverlinde uit de omgeving. De boom is dan ook al 20 jaar beschermd als monument door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Maar na onderzoek blijkt dat de boom zo goed als volledig is afgestorven en ook een gevaar kan zijn door het risico op afbrekende takken. De boom wordt daarom omgekapt. Lagere delen van de zilverlinde blijven behouden. “Het dood en rottend hout van de stam dat behouden blijft, vormt een waardevol en zeldzaam biotoop voor verschillende organismen,” klinkt het bij de gemeente Steenokkerzeel.

Wat er met het parkje rond de boom zal gebeuren in de toekomst, wordt onderzocht. “Het aanplanten van één of meerdere nieuwe bomen rond de behouden stam van de zilverlinde is een optie, maar eens er meer duidelijkheid is, zal daarover gecommuniceerd worden via de gemeentelijke kanalen,” aldus de gemeente.