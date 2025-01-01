'Feest in de Boomgaard' zet fruitkundig erfgoed in de kijker: "Honderden lekkere appelen en peren"

Geen Jonagolds of Granny Smiths op 'Feest in de Boomgaard' aan het Bos van Aa in Zemst. Het Pomologisch Kollektief, kortweg Pomko, wil met het event fruitkundig erfgoed van bij ons in de picture zetten. er zijn zoveel honderden lekkere appelen en peren meer dan dat we kunnen kopen in de winkel, maar we zijn precies de handleiding verloren om daar mee om te gaan", zegt Dieter Dewitte van Pomko vzw.

Met een tentoonstelling, workshops en rondleidingen wil Pomko de bezoekers van 'Feest in de Boomgaard' die handleiding aanbieden. "Ons doel is om het fruitrassen van vroeger en het fruitkundig erfgoed, maar ook het gerelateerd vakmanschap, snoeien en enten terug bij de mensen te brengen", zegt Jeroen Delmotte van Pomko.

Eén van de standhouders is het Centrum voor Arrarische Geschiedenis. Met de workshop 'VR snoeien' proberen ze kinderen en jongeren warm maken voor fruitkundig erfgoed. Toch zijn het vooral de proevertjes die de meer dan 500 bezoekers van 'Feest in de Boomgaard overtuigen. "Er is geen betere manier denk ik. Zo kunnen de mensen niet alleen fruit zien in een tentoonstelling, maar van al die rassen kunnen proeven", zegt Jeroen Demotte.