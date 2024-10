Biolandbouwer Tijs wil met Pajotse groenten naar Brussel varen: “Net zoals de boerentram vroeger”

Een enthousiaste boer Tijs toont vol trots 'De Gedragen Door Je Stem'. Zo noemt de eerste boerenboot die zal varen van Halle naar Brussel. “Het is eigenlijk ontstaan als kunstproject”, begint Tijs Boelens het verhaal. “Ik zeg al een tijdje dat we terug nood hebben aan een boerentram die de groenten vanuit het Pajottenland richting Brussel brengt. Het kunstenaarscollectief vroeg of dat ook op een andere manier kon. En aangezien ze veel rond boten werken, is het idee van de boerenboot ontstaan.”

Tussen 1888 en 1972 doorkruiste de tram het Pajottenland. Die bracht niet alleen mensen naar Brussel, ook heel wat landbouwers namen de tram om in de hoofdstad hun groenten aan de man te brengen. Vandaar de naam boerentram. De boerenboot zit nog in een testfase. “Maar het idee kan werken. We werken in de korte keten, maar moeten eigenlijk alles zelf doen. Al het transport valt op de schouders van de boer. De boot kan het transport van groenten en fruit aanzienlijk verlichten”, zegt Tijs.

Het is een redelijk nieuw concept. Over heel België is er enkel in Gent al een boerderij die groentepakketten vervoert via een elektrisch bootje op de Leie. Momenteel wordt 'De Gedragen Door Je Stem' nog met een motor aangedreven. "Dat komt omdat je langs het kanaal nog geen batterijen van een elektrische boot kan opladen. De boot moet daarom niet alleen collega’s inspireren, maar ook lokale overheden”, besluit Tijs.