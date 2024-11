Natuurpunt zoekt investeerder voor Dalemansbos: “Bedrijf dat zich wil amuseren met een bosuitbreiding”

Natuurpunt is naar eigen zeggen op zoek ‘naar een bedrijf dat zich wil amuseren met een bosuitbreiding in Zemst’. "De bosuitbreiding past perfect binnen het project Business for nature, waarbij bedrijven kunnen bijdragen aan natuurherstel en tegelijkertijd profiteren van duurzame zichtbaarheid”, zegt Nils Iwens, coördinator van Natuurpark Rivierenland. “We zoeken nu een nieuwe partner om samen deze groene droom te realiseren."

Het project biedt een uitgebreid pakket aan diensten, waaronder de aankoop van de grond, de inrichting, het beheer van het bos en zelfs de organisatie van een gepersonaliseerd plantevent. “De volledige bosuitbreiding van 1,44 hectare wordt aangeboden voor 28.800 euro, wat overeenkomt met 144 personeelsleden of klanten. Ook een constructie voor 1 hectare voor 100 personeelsleden voor een bedrag van 20.000 euro is een mogelijkheid. Bedrijven kunnen ook beslissen om dit project te delen met een ander bedrijf, wat de drempel verlaagt om mee te doen.”

Het Dalemansbos heeft een rijke geschiedenis. Op de Ferrariskaarten van 1777 stond het al vermeld als "Bois du Wormelaer". In de 19e eeuw werd het bos verder ontwikkeld door Martial Deudon d'Heysbroeck uit Muizen, en het gebied kreeg zijn huidige vorm, inclusief een vijver en een eendenkooi. Vandaag getuigen de eeuwenoude bomen van de lange geschiedenis van dit bijzondere bos.

“Het is duidelijk dat deze uitbreiding een unieke kans is voor bedrijven om bij te dragen aan natuurbehoud én hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Het is een fantastische manier om niet alleen bij te dragen aan biodiversiteit, maar ook om werknemers en klanten bij het project te betrekken”, aldus Iwens.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Natuurpunt. "We hopen dat deze oproep snel een nieuwe partner oplevert, want de natuur kan niet wachten." .