Slecht jaar voor Belgische wijnboeren: "Driekwart minder wijn dan gewoonlijk"

De opbrengst in de wijngaard van wijnboer Bert van Landakkershof is niet wat ze moet zijn. Gelukkig kan hij Solaris-druiven oogsten, een resistent ras dat dus zeker opbrengt. Maar met nachtvorst in de lente en heel veel regen is het weer dit jaar een grote spelbreker, dus de globale verliezen zijn groot.

“Vorig jaar was een topjaar, maar dit jaar is rampzalig. We spreken over een verlies van driekwart van ons gewoonlijke omzet,” aldus Bert De Laet. “Bij een goed jaar mag je per hectare aan druiven rekenen op zo’n 4.000 flessen wijn, dit jaar zijn dat er 1.000.” Landakkershof blijft niet bij de pakken zitten en neemt het zekere voor het onzekere. “Bij het aanplanten hebben we gekozen voor meer resistente druivenrassen, zoals die Solaris. We gaan ook investeren in systemen die nachtvorst in de lente kunnen besrijden.”