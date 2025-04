Waterbelevingscontainer inspireert bedrijven in Grimbergen om waterduurzaam te worden

Vlaanderen kampt regelmatig met waterschaarste. De hoge densiteit van de bevolking, de lage instroom van zoet water en de hoge verhardingsgraad liggen mee aan de basis daarvan. Daarom inspireert de gemeente Grimbergen bedrijven, terreinbeheerders, ontwikkelaars, architecten en lokale besturen hoe ze samen winst kunnen halen uit water. Via een samenwerking met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) kunnen zij van 1 april tot en met 8 mei terecht in een waterbelevingscontainer op de Hi! Site.