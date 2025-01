Infoborden maken je wegwijs in speel- en ontmoetingszone Kravaalbos

Een recent heraangelegd stukje Kravaalbos in Asse verwelkomt bezoekers voortaan met grote infoborden. Die informeren over de geschiedenis van het stukje natuur, de kersenbomen die er staan en het leven in de boel. Er is ook een bord dat spelende kinderen inspiratie geeft voor leuke spelletjes. Later krijgt de ontmoetingsplek ook nog zitbanken.