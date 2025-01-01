Oppositiepartij Groen+Vooruit vreest voor bomensterfte tijdens aanleg fietspad in Grimbergen, maar meerderheid weerlegt

“We reageerden aanvankelijk enthousiast op de plannen voor de heraanleg van het fietspad in de statige beukendreef met 69 bomen in de Prinsenstraat”, zegt Eddie Boelen (Groen+Vooruit). “Maar de aanpak van de werken baart ons grote zorgen. Het advies van twee boomchirurgen bevestigt onze bezorgdheid. Zulke zware ingrepen gebeuren best in een rustperiode, wanneer bomen geen vocht verliezen. Het is onbegrijpelijk dat zware machines en graafwerken net in deze droogteperiode het vochtgevoelig oppervlakkig wortelgestel zwaar onder druk zetten, net nu de kruin van de beuken in volle verdamping is. We vrezen dat sommige bomen op termijn zullen sterven. Het risico op het breken van grote takken neemt toe. Er moet een degelijke Boom Effecten Analyse (BEA) worden uitgevoerd.”

“Werken stil leggen”

Fractieleider Katrien Le Roy (Groen+Vooruit) voegt eraan toe dat “er nergens rijplaten ter bescherming van de wortelzones zijn te bespeuren.” “De noodzakelijke stambescherming wordt pas aangebracht in de fase van het plaatsen van de boordstenen en de opengegraven wortelpakketten worden niet afgedekt tegen uitdroging”, zegt Le Roy. “We vragen om de werken tijdelijk stil te leggen en te hervatten in betere weersomstandigheden in overleg met een ervaren boomchirurg en het Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Indien regen uitblijft, moeten de reeds bedreigde bomen overvloedig worden beregend.”

Afdekken

“In het bestek is net opgenomen dat er veel maatregelen moeten worden genomen om de bomen en beplantingen te vrijwaren”, reageert schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “In geen geval mogen bomen en beplantingen, en hun wortelgestel, beschadigd worden. Afgravingen rond de wortels gebeuren met blazers. Als de wortels bloot liggen, dienen deze afgedekt te worden met vochtige doeken zodat ze niet uitdrogen. Het is momenteel droog, maar bomen gaan ook vanaf 15 augustus in rust in voorbereiding van het najaar waarbij de sapstromen verminderen. Het fietspad is met opzet 20 cm hoger aangelegd om nu net de wortels te sparen. De boomstammen zijn extra ingepakt ter bescherming. Het voet- en fietspad wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen.”

Schoolomgeving

Ook schepen van Wegen en Water Kirsten Hoefs (CD&V MAX) weerlegt de kritiek van Groen+Vooruit. “We zijn niet van plan de werken stil te leggen”, zegt Hoefs. “De kritiek van Groen+Vooruit klopt niet. De werken zijn nu in de zomer nog gestart om de verkeersoverlast te beperken en de veiligheid van de schoolomgeving te verzekeren. Om de bomen zoveel mogelijk te ontzien, werkt de aannemer ook maximaal vanuit de rijweg, daarvoor is tijdelijk eenrichting ingesteld. Dit project is net een testcase voor het Regionaal Landschap Brabantse Kouters dat hier een studiedag voorziet.”

De werken worden geraamd op 600.000 euro, waarvan een derde gesubsidieerd wordt via het Kopenhagenplan van de Vlaamse overheid.