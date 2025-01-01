N-VA-voorzitter Valerie Van Peel eist 1 miljard euro van Eternit voor historische asbestvervuiling

Valerie Van Peel vocht in de Kamer al jaren voor de slachtoffers van asbest. Ze stapte in 2024 zelfs even uit de politiek nadat een wetsvoorstel om asbestslachtoffers te helpen werd weggestemd. “Mijn compagnon de route Eric Jonckheere had net te horen gekregen dat hij als zesde lid van zijn familie ook asbestkanker had gekregen. Hij is intussen jammer genoeg overleden. Maar dat een meerderheid toen niet kon stemmen over het feit dat asbestbedrijven deze keer niet vrijuit konden gaan, was voor mij de druppel. Ik vond dat het cynisme voorbij”, zegt Van Peel over haar vertrek in de politiek.

In het federale regeerakkoord staat dat de immuniteit van asbestbedrijven wordt afgeschaft. Producenten zoals Eternit in Kapelle-op-den-Bos kunnen vandaag eventuele rechtszaken afkopen door geld te storten in het asbestfonds. “Niet-werknemers die slachtoffer zijn van asbest moeten in alle gevallen een burgerlijke rechtsvordering kunnen opstarten”, staat er te lezen in het federaal regeerakkoord. Valerie Van Peel wil dat Eternit z’n historische schuld betaalt. “Asbestvervuiling kost de burger bijna 3 miljard euro. Eternit betaalt al decennia niets en krijgt zelfs geen sorry over de lippen. Ik heb het ermee gehad. Zij moeten tegen 2040 ongeveer 1 miljard euro betalen, zo niet moeten er juridische stappen komen”, klinkt het.

In 2014 kwam Eternit tot een akkoord met de Vlaamse overheid om 4,8 miljoen euro voor de verwijdering van asbestafval tussen 2014 en 2030. In maart van vorig jaar heropende toenmalig Vlaams minister van Omgeving de jacht op de voormalige asbestproducent. Het bezorgde Eternit een ingebrekestelling van bijna 2 miljard euro. Er lopen momenteel gesprekken om tot een minnelijke schikking te komen tussen de Vlaamse regering en Eternit.