Halle opent eerste 'Koele Klimaatplein' in Molenborre

Van 3 juni tot eind juli richt de stad een deel van de Molenborre opnieuw in. De grijze parkeerplaatsen wijken voor een plek waar mensen kunnen genieten. Naast heel wat groen, staan er extra zitbanken en is er ruimte voor ontspanning. Nadien wordt de proefopstelling geëvalueerd.

Gratis activiteiten

Er vinden tijdens de proefperiode gratis activiteiten plaats. Jong en oud zijn welkom. Zo kan je er terecht voor verschillende praatgroepen en een bordspelnamiddag. De sport- en spelkar komt langs en er is een boekenruil en voorleesmoment.

Proefopstelling Vogelweelde

Van 16 augustus tot midden september gaan de stad aan de slag in de wijk Vogelweelde. De kruising van de Goudvinken-, Kwikstaart-, en Merellaan verandert dan tijdelijk in een groen hart. Het beton kan op termijn plaatsmaken voor natuur, met extra bomen, gras en planten. Tijdens de proefperiode wordt de Merellaan doodlopend. Op de vrijgekomen ruimte komen enkele evenwichtsspelletjes en bankjes waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen.

Ook in Vogelweelde gaan gratis activiteiten door. Tijdens de Sint-Rochusfeesten op 16 en 17 augustus is er een buurtcafé. Café Combinne plant babbelmomenten, de sport- en spelkar komt langs en er zal animatie voorzien worden op het plein tijdens het wijkfeest.

Klimaatsubsidie van Vlaams-Brabant

Voor dit initiatief werkt de stad Halle samen met Klimaatpunt en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Het wordt gerealiseerd dankzij een klimaatsubsidie van de provincie Vlaams-Brabant. “We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we projecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen of projecten van andere organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. Ze moeten aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid”.