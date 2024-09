Paddle Cleanup maakt Zenne proper: "Elf volle vuilniszakken uit het water gehaald"

De Paddle Cleanup is een actie van Peddelsport Vlaanderen om de waterloop weer proper te krijgen. “We doen het eigenlijk over alle peddelroutes in Vlaanderen”, zegt Saar Poukens. “Het is peddelen als middel gebruiken om te sensibiliseren. We vinden het belangrijk om te kunnen genieten van de natuur terwijl je peddelt. Dat doe je meer als het proper is. We stimuleren iedereen daarom om niet alleen het vuil te pakken, maar ook zelf geen vuil achter te laten.”

En die zakken raken snel vol. “Ik vind het belangrijk om dat mee te geven aan de kinderen. Dat je niet alleen moet voorkomen om het afval in de natuur te gooien, maar je ook mee moet bijdragen om het op te ruimen ook”, zegt Jan Henderix.

In totaal halen de vrijwilligers van Lot tot de halte in Drogenbos aardig wat vuil uit het water. “Met vier kano's hebben we elf volle vuilniszakken opgevist. Veel isomo, heel veel ballen, blikjes en flesjes”, besluit Saar Poukens van Peddelsport Vlaanderen.