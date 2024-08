Vilvoorde werkt aan plan voor begraafplaatsen: “Ingezakte beschermde graven restaureren"”

De begraafplaats van Vilvoorde ligt er momenteel degelijk onderhouden bij maar de aanblik van sommige graven en begraafmonumenten doet pijn aan de ogen. Het 19de eeuws beschermde praalgraf van de liberale burgemeesters Hanssens is daarbij het meest in het oog springend. Het drie meter hoge monument begaf het in augustus 2017. Maar zeven jaar ligt het er nog steeds onaangeroerd bij. Het zicht erop is afgeschermd door zwarte schermen. Maar ook andere, duidelijk zeer oude graven, zijn helemaal ingevallen.

“Deze herfst wordt een uitgebreid masterplan gefinaliseerd dat gericht is op de toekomst van deze erfgoedlocaties”, reageert schepen van Erfgoed Moad El Boudaati. "Eerst komt er een bevraging van de bevolking over de algemene heraanleg van de begraafplaatsen. Zodra die is afgerond, zullen er concrete acties aan het college worden voorgesteld. Het masterplan omvat ook een gedetailleerde inventaris van alle graven met erfgoedwaarde op de verschillende begraafplaatsen in Vilvoorde. We hebben een inventaris opgemaakt van alle graven met erfgoedwaarde in samenwerking met de heemkundige kring en komen uit op liefst 70 stuks."

De restauratie en het behoud van deze graven zullen worden gefinancierd door een combinatie van eigen middelen van de stad en subsidies die zullen worden aangevraagd na de bevraging. “Die restauratiewerken zouden een serieuze hap uit ons werkingsbudget nemen als we dit als stad zelf allemaal zouden moeten gaan financieren", aldus de schepen. "Het is echter essentieel dat we deze waardevolle monumenten de zorg geven die ze verdienen. Dat is niet alleen belangrijk voor ons erfgoed, maar ook een teken van respect voor de overledenen en hun nabestaanden. Wat het praalgraf van de burgemeesters Hanssens betreft, kan je er niet omheen dat de stad een verantwoordelijkheid heeft.”