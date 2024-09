Grootse zonnepaneelinstallatie strijkt neer in Sint-Pieters-Leeuw voor Gravel Series

Op zaterdag 14 september, drie weken voor het Wereldkampioenschap Gravel tussen Halle en Leuven vindt de laatste gravelwedstrijd van de Bolero Gravel Series plaats. Net als alle gravelwedstrijden, vindt ook deze plaats in een natuuromgeving, weg van het drukke verkeer, in het landschap van het Pajottenland. Uit respect voor de natuur, beperkt organisatie Golazo de impact op het milieu en de samenleving zoveel mogelijk. “Zo installeren we vandaag een mobiele zonne-installatie met 104 zonnepanelen op de parking van het Domein Coloma in Sint-Pieters Leeuw”, zegt Dorien Janssens van energieplatform Bolt. “Die zal een deel van de standen en verlichting op de Pajot Gravel Fondo van stroom voorzien. Dit is het tweede evenement in een reeks van gravel series waar de mobiele zonne-installatie neerstrijkt.”

Golazo zet ook in op afvalvermindering, en doet beroep lokale handelaars en partners waar mogelijk. “We geloven in de kracht van sport om mensen samen te brengen en positieve verandering teweeg te brengen”, zegt Christophe Impens van Golazo. “Door samen te werken met energieplatform Bolt kunnen we onze evenementen verder verduurzamen en een voorbeeld stellen voor de bredere gemeenschap van gravelaars, toeschouwers en partners.”