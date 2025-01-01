© Gemeente Grimbergen

Grimbergen wil versnelling hoger schakelen in ontharding: "Ook inwoners stimuleren"

Grimbergen start in oktober met een onthardingscampagne. De komende drie jaar wil de gemeente verschillende kleinere onthardingsprojecten realiseren. Daarvoor heeft Grimbergen een raamovereenkomst met een landschapsaannemer gesloten.

Een vierkante meter per persoon

Het hemelwater- en droogteplan van de gemeente Grimbergen voorziet erin dat regenwater niet langs het riool wegvloeit, maar zoveel mogelijk ter plekke infiltreert. Daarvoor is ontharding nodig. "Het Lokaal Energie- en Klimaatpact raadt aan om tegen 2030 per inwoner minstens één vierkante meter te ontharden", zegt Chantal Lauwers, schepen van Leefmilieu. "Voor Grimbergen zou dat betekenen dat er zo’n 39.860 m² extra ruimte vrijkomt voor water en groen. Noodzakelijk om onze leefomgeving én leefkwaliteit te verbeteren”, aldus de schepen.

Om snelheid te pakken in het dossier heeft het gemeentebestuur één aannemer onder de arm genomen die alle onthardingsprojecten voor de komende drie jaar van A tot Z kan uitvoeren. “Als gemeente zetten we al stevig in op ontharding en vergroening, met projecten zoals in de Pieter Breughelstraat en de wijk Zonneveld. Nu één aannemer onze onthardingsprojecten zal opvolgen van het ontwerp tot en met het onderhoud is er één aanspreekpunt. Met deze doelgerichte aanpak vullen we systematisch de vrijgekomen ruimte in. Ook onze inwoners blijven we stimuleren om, waar mogelijk, te ontharden”, vervolgt schepen Lauwers.

Combinatie met verkeersveiligheid

De gemeente wil met de projecten bovendien twee vliegen in een klap slaan. “Onthardingsprojecten zijn vaak een unieke kans om ook de verkeersveiligheid te verhogen", zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. "Gigantische kruispunten, zoals Nieuwelaan en Lindelaan, worden door de ontharding kleiner en dus ook veiliger voor de zwakkere weggebruiker”, besluit schepen van Mobiliteit Philip Roosen. Op 6 oktober start de het eerste onthardingsproject, namelijk het kruispunt van de Nieuwelaan en de Lindelaan. Daar zal zo'n 245 vierkante meter worden onthard. De komende drie jaar volgen nog drie projecten.

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

woe 1 okt
Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

din 30 sep
Voorzitter van Toekomstforum Jan Desmeth en journalist Ilja Biesemans in de Ring-studio van Uitgelicht
Vlaamse Rand

10 burgemeesters Toekomstforum trekken naar Grondwettelijk Hof: "Meer gemeenten in Vlaamse Rand moeten extra middelen krijgen"

Machelen verwelkomt Ellen De Boeck als nieuw algemeen directeur
Samenleving

Machelen verwelkomt Ellen De Boeck als nieuw algemeen directeur

woe 1 okt
Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

Meer nieuws uit de regio

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Mobiliteit

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

De Waterbus vaart nog tot 31 oktober elke weekdag tussen Brussel en Grimbergen
Mobiliteit

Waterbus vaart nog tot 31 oktober op volle kracht: "Weer of geen weer, bij ons zit je altijd goed"

don 18 sep
Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen
Mobiliteit

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

din 16 sep
Opening Oyenbrugpark door gemeentebestuur Grimbergen en VLM
Groen

Grimbergen huldigt Oyenbrugpark in: combinatie van biodiversiteit, water, erfgoed en zachte recreatie

maa 15 sep
Samenleving
Vlaamse Rand

Zorgboerderij Huppeldepup klaagt wantoestanden aan: “Verkoop van dieren via tweedehandswebsites is illegaal en moet stoppen"

zon 14 sep