Grimbergen wil versnelling hoger schakelen in ontharding: "Ook inwoners stimuleren"

Een vierkante meter per persoon

Het hemelwater- en droogteplan van de gemeente Grimbergen voorziet erin dat regenwater niet langs het riool wegvloeit, maar zoveel mogelijk ter plekke infiltreert. Daarvoor is ontharding nodig. "Het Lokaal Energie- en Klimaatpact raadt aan om tegen 2030 per inwoner minstens één vierkante meter te ontharden", zegt Chantal Lauwers, schepen van Leefmilieu. "Voor Grimbergen zou dat betekenen dat er zo’n 39.860 m² extra ruimte vrijkomt voor water en groen. Noodzakelijk om onze leefomgeving én leefkwaliteit te verbeteren”, aldus de schepen.

Om snelheid te pakken in het dossier heeft het gemeentebestuur één aannemer onder de arm genomen die alle onthardingsprojecten voor de komende drie jaar van A tot Z kan uitvoeren. “Als gemeente zetten we al stevig in op ontharding en vergroening, met projecten zoals in de Pieter Breughelstraat en de wijk Zonneveld. Nu één aannemer onze onthardingsprojecten zal opvolgen van het ontwerp tot en met het onderhoud is er één aanspreekpunt. Met deze doelgerichte aanpak vullen we systematisch de vrijgekomen ruimte in. Ook onze inwoners blijven we stimuleren om, waar mogelijk, te ontharden”, vervolgt schepen Lauwers.

Combinatie met verkeersveiligheid

De gemeente wil met de projecten bovendien twee vliegen in een klap slaan. “Onthardingsprojecten zijn vaak een unieke kans om ook de verkeersveiligheid te verhogen", zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. "Gigantische kruispunten, zoals Nieuwelaan en Lindelaan, worden door de ontharding kleiner en dus ook veiliger voor de zwakkere weggebruiker”, besluit schepen van Mobiliteit Philip Roosen. Op 6 oktober start de het eerste onthardingsproject, namelijk het kruispunt van de Nieuwelaan en de Lindelaan. Daar zal zo'n 245 vierkante meter worden onthard. De komende drie jaar volgen nog drie projecten.