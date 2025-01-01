Brandweer verwijderde al twee keer zoveel hoornaars als vorige zomer; Bart ontwerpt ingenieuze val
De brandweer verwijderde deze zomer in onze regio maar liefst 1.240 nesten van Aziatische hoornaars. Nog eens 200 moeten binnenkort verwijderd worden. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar, klinkt het bij de brandweer. Maar een imker uit Buggenhout, net voorbij de grens met Merchtem en Opwijk, denkt misschien wel dé techniek gevonden te hebben om de strijd met de Aziatische hoornaar aan te gaan. Samen met een techbedrijf liet hij een chip ontwerpen die ze rond de buik van een hoornaar kunnen hangen. Op die manier kunnen ze de wespen volgen tot in hun nest én het nest meteen uitroeien.
Imker Bart Callaert lokt hoornaars naar zijn tuin met een mengeling van witte wijn, suiker en fruitbier. Zo worden de hoornaars rustig en kan hij hen makkelijker vangen. Daarna pakt hij met een klem het lijfje van de hoornaar. Bart bedacht en ontwikkelde samen met een techbedrijf een chip die 170 miligram weegt. "We hoeven de Aziatische hoornaar niet te verdoven, we kunnen die eigenlijk gewoon vangen en dan het haakje aan z'n lijf bevestigen. Zo hangt de zender eigenlijk aan de hoornaar vast," licht hij toe.
Vervolgens mag de hoornaar gaan vliegen. Dankzij de chip en een speciale handantenne kunnen ze hem volgen en zo tot bij het nest geraken om het uit te roeien. Want hoornaars vormen een bedreiging voor de bijen. Eens ze hun kasten aanvallen, zijn de bijen kansloos.
Het opsporingssysteem van Bart kost zo'n 3.000 euro en wordt nu vooral door imkers gebruikt. Maar het is de bedoeling dat ook steden en gemeenten er mee aan de slag gaan, om hun parken en bossen hoornaarvrij te krijgen.