De derde Wisselboom wordt geplant in Roosdaal

Derde Wisselboom komt in Roosdaal terecht: "Dorpsbos toont hoe Denderflanken als spons werken"

Gisteren plantte Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns samen met het gemeentebestuur van Roosdaal en de Maat-ontwerpers de derde Wisselboom van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving. De Wisselboom markeert de start van het Dorpsbosproject, een sponslandschap in de overstromingsgevoelige Dendervallei.

De gemeente Roosdaal heeft ongeveer tien hectare gronden gekocht rond een privaat bos. Samen met het Departement Omgeving en partners zoals Aquafin en de provincie Vlaams-Brabant gaat de gemeente er het Dorpsbos aanleggen. Het bos is een pilootproject dat moet bijdragen aan een bredere aanpak tegen wateroverlast in de Dendervallei.

“Het Dorpsbos toont hoe je de Denderflanken als spons laat werken en tegelijk een aangename plek voor inwoners creëert", zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. "De Wisselboom is een mooie erkenning voor het maatschappelijk engagement van Maat-ontwerpers.

Maat-ontwerpers, dat het pilootproject mee uitkiende, ontvangt de Wisselboom omdat het bureau klimaatbestendigheid meeneemt van visie tot uitvoering, op alle schaalniveaus. De aangeplante boom is een zwarte moerbei, een bewuste verwijzing naar de kleinfruittraditie in Pamel en Roosdaal, klinkt het.

