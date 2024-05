Dertien nieuwe wandelingen doen jong en oud groen in Zaventem ontdekken

De voorbije jaren creëerde en herwaardeerde de gemeente Zaventem samen met tal van partners verschillende natuurplekjes. Zo ontstonden onder meer het Zeen en het Zavelbos in Sterrebeek, de Kersenberg en het Vliegbos in Nossegem, het Keyenbergbos en insectenparkje in Sint-Stevens-Woluwe. Goed voor 30 hectare extra of geherwaardeerd toegankelijk groen in Groot-Zaventem.