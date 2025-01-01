Dierenasiel Ark van Pollare doet oproep na inbeslagname van 174 verwaarloosde dieren

Dierenasiel Ark van Pollare doet oproep na inbeslagname van 174 verwaarloosde dieren : “Nood aan hooi en kippenvoer”

Dinsdag moesten de medewerkers van dierenasiel De Ark van Pollare uit Lennik uitrukken voor drie inbeslagnames van meer dan 170 verwaarloosde dieren. Als gevolg daarvan heeft het dierenasiel nood aan hooi en kippenvoer.

Dinsdag was een bijzonder drukke dag voor de medewerkers van dierenasiel De Ark van Pollare. “In de voormiddag vertrokken onze medewerkers naar Deinze, waar ze een tiental ondervoede geiten moesten ophalen. Wat later trokken we voor een inbeslagname naar Sint-Katelijne-Waver. Daar ging het vooral om kippen en eenden, maar ook enkele ganzen en een kalkoen. Terwijl we inladen vindt de inspecteur bij de buren nog 3 geiten en 26 kippen zonder eten en drinken, laat staan een correcte huisvesting", zegt Ellen Van Assche van De Ark van Pollare.

Om te dieren te kunnen verzorgen is er hooi en kippenvoer nodig want de voorraad van de vorige oproep is er helemaal door. “Ook vandaag aanvaarden we geen extra afspraken meer en de telefoonlijnen gaan dicht zodat wij ons kunnen focussen op de zorg voor deze dieren. Via mail blijven we bereikbaar voor particulieren en de noodlijn blijft uiteraard actief”, zegt Ellen nog.

Ark van Pollare
