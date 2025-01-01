Opening Oyenbrugpark door gemeentebestuur Grimbergen en VLM

Grimbergen huldigt Oyenbrugpark in: combinatie van biodiversiteit, water, erfgoed en zachte recreatie

In Grimbergen is het gloednieuwe Oyenbrugpark feestelijk geopend. De inrichting is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente Grimbergen en gebeurde via het landinrichtingsplan Oostelijke Maalbeekvallei-Grimbergen. Het park combineert natuur, water, erfgoed, biodiversiteit en zachte recreatie en bevindt zich naast de vliegtuigloodsen. De naam van het park kwam er na een publieke stemming.

Eén van de belangrijkste klimaatmaatregelen binnen het project is ontharding. Bestaande infrastructuren, zoals het voetbalveld, het skatepark en de lokalen en terreinen van de hondenclubs maakten plaats voor natuur en recreatie. Op die manier kwam er voldoende ruimte vrij voor een aansluitend park vanaf de Humbeeksesteenweg tot het Lintbos. Bestaande omheiningen werden vervangen door natuurlijke afsluitingen om het landschappelijk uitzicht te verfraaien en maximaal te uniformiseren. De Vlaamse Landmaatschappij monitorde ook geruime tijd het grondwaterpeil en besloot vijvers aan te leggen in het park. Die voeren regenwater vertraagd af naar de Maalbeekvallei.

Het nieuwe park kreeg een wandelweg met rustplekken en zorgt zo voor een verbinding met het Lintbos. Vanuit het Oyenbrugpark kan je nu ook inpikken op een aantal wandelroutes in de buurt. Het park is een exclusief wandelpark, fietsen is er verboden. De VLM plantte er bomen en struiken aan en creëerde zelfs boomgaarden waar bezoekers vrij fruit mogen plukken.

Behalve water, natuur en zachte recreatie omvat het park ook een erfgoed-element. Tijdens de aanleg van het park werden restanten gevonden van een zogenaamde 'splitterbox' uit de Tweede Wereldoorlog. De overblijfselen kregen een plek in het park.

Oyenbrugpark Grimbergen
© Vlaamse Land Maatschappij

