Huismus opnieuw meest getelde vogel in Vlaanderen, ook in onze provincie

Dit weekend riep Natuurpunt alle Vlamingen op om een kwartier lang vogels te tellen in hun tuin. Dat was goed voor meer dan 55.500 telacties. Over heel Vlaanderen heen wordt de top-3 bepaald door de huismus, de koolmees en de vink. Dat is dus lichtjes anders dan in onze provincie, waar de vink en de koolmees een andere plek in de ranking innemen. “Gelukkig wist de merel opnieuw een plaats in de top-10 te veroveren en zien we de vogel op plaats 8 opduiken. Maar de Turkse tortel verdwijnt uit het lijstje en schuift door naar plaats 12”, klinkt het bij Natuurpunt over de resultaten in Vlaams-Brabant.

Met Het Grote Vogelweekend wil Natuurpunt gegevens verzamelen over de tuinvogels. De duizenden tellingen geven belangrijke inzichten in de evolutie in vogelpopulaties in Vlaanderen.

Top 10 provincie Vlaams-Brabant (tussen haakjes de ranking van 2024):