Kleine Beek in Zaventem wordt losgekoppeld van riolering: “Al meer dan zeven jaar aan het wachten”

De Kleine Beek staat gekend als ‘rioolbeek’. Voor buurtbewoners, maar ook voor de scouts in Zaventem en Nossegem, zorgde de beek vaak voor geurhinder. De beek loopt achter tuinen van verschillende woningen en doorkruist een speelzone in Nossegem.

Doel is om de beek om te vormen tot een propere waterloop. Het rioleringsstelsel van Nossegem zal daarom niet meer lozen in de beek.

Schepen van Openbaar Domein Wim Driesen benadrukt het belang van de ingreep: “Al meer dan zeven jaar weet ik van de plannen, zegt hij. “Vandaag zijn we eindelijk zover. Voor onze inwoners, onze jeugdbewegingen en onze gemeente betekent dit een opluchting.”

De werken worden uitgevoerd onder leiding van Aquafin en zullen anderhalf jaar duren. “Tegen de zomer van 2027 moet de Kleine Beek er niet alleen proper bij liggen, maar ook een veilige en aangename plek vormen voor bewoners, spelende kinderen en de verenigingen”, klink het.